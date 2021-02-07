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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Наумов заявил, что задержка старта не повлияла на его выступление на "Банном"

Российский спортсмен стал вторым в параллельном слаломе

ТАСС, 7 февраля. Задержка соревнований из-за погодных условий не помешала российскому сноубордисту Степану Наумову стать вторым в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который прошел на курорте "Банное" в Челябинской области. Об этом Наумов рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Первое место занял Дмитрий Логинов, второе - Наумов, третье - Андрей Соболев.

"Везет тому, кто везет, сегодня все складывалось в мою пользу, очень благодарен всем, - сказал Наумов. - Ситуация с задержкой соревнований, ураганом, никак на меня не повлияла. Все это время будто знал, что все будет супер. Утром встал с хорошим настроением, так все и получилось".

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