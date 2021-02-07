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Зимние олимпийские виды спорта

Логинов назвал историческим достижением российский пьедестал на Кубке мира по сноуборду

В мужском параллельном слаломе на этапе Кубка мира в "Банном" победил Логинов, вторым стал Степан Наумов, третьим - Андрей Соболев
Дмитрий Логинов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Дмитрий Логинов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 7 февраля. Дмитрий Логинов считает историческим достижением тот факт, что российские сноубордисты заняли все места на пьедестале по результатам мужского параллельного слалома, прошедшего на этапе Кубка мира на российском курорте "Банное". Свое мнение Логинов высказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В финале Логинов одержал победу над 19-летним соотечественником Степаном Наумовым. Третье место занял Андрей Соболев, который обошел швейцарца Дарио Кавицеля.

"Переполняют эмоции, мы сотворили историю, наша тройка. Я очень рад, спасибо, "Банное". Я просто радовался, что такой молодой спортсмен как Степа пробился в большой финал", - сказал Логинов.

Логинову 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2019), семикратным чемпионом мира среди юниоров. Он одержал четвертую победу на этапах Кубка мира, вторую - в параллельном слаломе. В субботу он выиграл параллельный гигантский слалом.

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