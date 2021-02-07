Логинов назвал историческим достижением российский пьедестал на Кубке мира по сноуборду

ТАСС, 7 февраля. Дмитрий Логинов считает историческим достижением тот факт, что российские сноубордисты заняли все места на пьедестале по результатам мужского параллельного слалома, прошедшего на этапе Кубка мира на российском курорте "Банное". Свое мнение Логинов высказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В финале Логинов одержал победу над 19-летним соотечественником Степаном Наумовым. Третье место занял Андрей Соболев, который обошел швейцарца Дарио Кавицеля.

"Переполняют эмоции, мы сотворили историю, наша тройка. Я очень рад, спасибо, "Банное". Я просто радовался, что такой молодой спортсмен как Степа пробился в большой финал", - сказал Логинов.

Логинову 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2019), семикратным чемпионом мира среди юниоров. Он одержал четвертую победу на этапах Кубка мира, вторую - в параллельном слаломе. В субботу он выиграл параллельный гигантский слалом.