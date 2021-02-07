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Зимние олимпийские виды спорта

Иванова заняла пятое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Первые три места заняли немецкие саночницы

ТАСС, 7 февраля. Россиянка Татьяна Иванова стала пятой в общем зачете Кубка мира по санному спорту сезона-2020/21.

На последнем этапе сезона в Швейцарии россиянка заняла 25-е место. Победу с результатом 1 минута 53,618 секунды одержала латвийка Элина Иева Витола, второе место заняла немка Юлия Таубиц (отставание - 0,252 секунды), третье - швейцарка Натали Мааг (+0,279). Россиянка Екатерина Батурина стала 12-й (+1,427), Екатерина Катникова - 22-й (+2,978), Виктория Демченко - 23-й (+3,047). Отставание Ивановой от победительницы составило 4,063 секунды.

Победительницей общего зачета стала немка Натали Гайзенбергер (995 очков), второе место заняла Таубиц (976), третье - их соотечественница Даяна Айтбергер (698). Иванова стала пятой (579), Катникова - седьмой (512), Демченко - десятой (398), Батурина - 18-й (249).

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