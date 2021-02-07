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Зимние олимпийские виды спорта

Тихомиров: Логинов на классе победил на этапе Кубка мира по сноуборду на курорте "Банное"

Глава Федерации сноуборда России считает, что в финале параллельного слалома ему было психологически тяжело соревноваться с соотечественником Степаном Наумовым

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал высочайший класс на этапе Кубка мира на курорте "Банное" в Челябинской области, в финале параллельного слалома ему было психологически сложно выступать против соотечественника Степана Наумова. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В субботу Логинов стал первым в параллельном гигантском слаломе, а в воскресенье - в параллельном слаломе, победив в финале Наумова. Третьим 7 февраля стал еще один россиянин - Андрей Соболев.

"У Логинова вчера получилась уникальная ситуация - он ошибся в первой квалификации, но финиш прошел, - сказал Тихомиров. - Второй квалификацией тоже был расстроен, а в итоге выиграл. Сегодня - молодец, победил на классе, были разные соперники. В финале Степан очень достойно проехал, Диме было психологически сложнее против него выходить".

"Третье место сегодня было очень нужно Андрею Соболеву. Оно придаст ему уверенности", - добавил Тихомиров.

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