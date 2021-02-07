Тихомиров: второе место Наумова на этапе Кубка мира по сноуборду стало неожиданностью

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты показали лучшие скорости на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе в "Банном", но второе место Степана Наумова стало приятной неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В соревнованиях победил россиянин Дмитрий Логинов, в финале обогнавший 19-летнего Наумова. Третьим стал его соотечественник Андрей Соболев, победивший швейцарца Дарио Кавицеля. Россиянин Дмитрий Сарсембаев не смог финишировать в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев выбыл на стадии 1/8 финала.

"Наши ребята сегодня были быстрее всех, хотя Кавицель боролся, - сказал Тихомиров. - Нужно отметить Степана Наумова, неожиданный результат, победил на родной земле, ждем, чтобы он набрался опыта, показывал такие результаты и дальше. Приятно, что шесть-семь человек у нас едет быстро, подтягивается молодежь. Очень горд за такой результат наших парней, они молодцы".