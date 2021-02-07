Футболист "Спартака" Соболев получил травму в товарищеском матче с "Ригой"

ТАСС, 7 февраля. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев из-за повреждения не смог доиграть товарищеский матч против "Риги". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Соболев был заменен на девятой минуте встречи после столкновения с игроком "Риги", нападающий не смог самостоятельно покинуть поле. Позднее пресс-служба "Спартака" сообщила, что у форварда во время первичного осмотра диагностирован ушиб в районе коленного сустава, в ближайшее время ему сделают МРТ.

Форварду 23 года, за "Спартак" он выступает с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей в разных турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. 8 октября 2020 года он дебютировал в составе сборной России, отличившись в контрольном матче против шведов (1:2). Всего за команду России Соболев провел три игры.

Ближайший официальный матч "Спартак" сыграет 20 февраля в гостях против московского "Динамо" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.