"Калев" впервые в истории обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 7 февраля. Баскетболисты российского ЦСКА (Москва) уступили эстонскому "Калеву" со счетом 102:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Дарран Хиллард (38 очков). У "Калева" больше всего очков набрал разыгрывающий Маркус Кин (26 очков).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, ранее московский клуб в гостях уступил клубу из Польши "Зелена Гура" (90:93). "Калев" впервые одержал победу над ЦСКА. Команды провели 15-й матч в истории турнира.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав десять побед при четырех поражениях. "Калев" с тремя победами в 13 матчах идет на предпоследней, 12-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 10 февраля на выезде сыграет с красноярским "Енисеем", "Калев" днем ранее на выезде встретится с пермской "Пармой".