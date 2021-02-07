Гандболистки ЦСКА обыграли "Будучность" и вышли на первое место в группе Лиги чемпионов

ТАСС, 7 февраля. Российский ЦСКА одержал победу над черногорским клубом "Будучность" со счетом 27:23 в домашнем матче 13-го тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы B ЦСКА вышел на первое место, набрав 23 очка и на одно очко опережая идущий вторым венгерский "Дьер". В прошлом туре московский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Будучность" с 10 очками располагается на пятой строчке.

В последнем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Дьером", встреча состоится 13 февраля. В этом матче определится победитель группы B.

ЦСКА основан в 2019 году, этот сезон Лиги чемпионов является дебютным для армейского клуба.