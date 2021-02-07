{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки ЦСКА обыграли "Будучность" и вышли на первое место в группе Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 27:23

ТАСС, 7 февраля. Российский ЦСКА одержал победу над черногорским клубом "Будучность" со счетом 27:23 в домашнем матче 13-го тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы B ЦСКА вышел на первое место, набрав 23 очка и на одно очко опережая идущий вторым венгерский "Дьер". В прошлом туре московский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Будучность" с 10 очками располагается на пятой строчке.

В последнем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Дьером", встреча состоится 13 февраля. В этом матче определится победитель группы B.

ЦСКА основан в 2019 году, этот сезон Лиги чемпионов является дебютным для армейского клуба.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Легкоатлетка Ласицкене заметила, что очень скучает по конкуренции с украинкой Магучих
Магучих принадлежит лучший результат сезона в мире
Читать полностью