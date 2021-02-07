"Милан" разгромил "Кротоне". Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

ТАСС, 7 февраля. "Милан" одержал крупную победу над "Кротоне" со счетом 4:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" обыграл "Рому" и поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии

По два гола в составе "Милана" забили Златан Ибрагимович (30-я, 64-я минуты) и Анте Ребич (69, 70). Первый гол Ибрагимовича в матче стал для него 500-м в клубной карьере. Помимо "Милана", форвард выступал за шведский "Мальмё", нидерландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", испанскую "Барселону", французский ПСЖ и "Лос-Анджелес Гэлакси" из США.

В списке лучших бомбардиров текущего сезона серии A забивший 12 мячей Ибрагимович делит четвертое место с форвардом "Аталанты" Луисом Муриэлем, выше располагаются Криштиану Роналду из "Ювентуса" (16 голов), Ромелу Лукаку из "Интера" (14) и Чиро Иммобиле из "Лацио" (13).

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" вернулся на первую строчку, которую ранее потерял после пятничной победы "Интера" над "Фиорентиной" (2:0). В активе "Милана" 49 очков, у "Интера" - 47. "Кротоне" с 12 очками занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре "Милан" 13 февраля в гостях сыграет со "Специей", "Кротоне" 14 февраля примет "Сассуоло".