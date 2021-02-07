Двойки из Германии заняли весь пьедестал на чемпионате мира по бобслею

ТАСС, 7 февраля. Немцы Франческо Фридрих и Александр Шуллер стали победителями чемпионата мира по бобслею в соревновании двоек. Турнир проходит в германском Альтенберге.

Спортсмены по итогам четырех попыток показали результат 3 минуты 39,78 секунды. Еще два призовых места также заняли экипажи из Германии. Вторыми стали Йоханнес Лохнер и Эрик Франке (отставание 2,05 секунды), третьими - Ханс-Петер Ханнигхофер и Кристиан Рёдер (+2,23).

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых стали 14-ми (+3,82), Алексей Стульнев и Владислав Жаровцев - 19-ми (+4,63). В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.