Легкоатлет Акименко намерен на чемпионате страны установить лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Победитель московского турнира "Русская зима" в прыжках в высоту Михаил Акименко намерен на зимнем чемпионате России установить лучший результат сезона в мире. Об этом Акименко сообщил журналистам.

Прыгун в высоту Акименко стал первым на турнире "Русская зима"

Лучший результат сезона в мире (2,32 метра) в настоящее время принадлежит итальянцу Джанмарко Тамбери, который побил достижение Акименко (2,31). На "Русской зиме" этот спортсмен победил с результатом 2,28.

"В техническом плане у меня появляются проблемы на больших высотах. Тороплюсь, а надо делать все спокойнее и сосредоточеннее. А меня захлестывают эмоции: кидаю плечи вперед и чуть не дохожу", - заметил Акименко.

"Почему перенес последнюю попытку на 2,33? Потому что чувствовал, что могу прыгнуть и установить лучший результат сезона в мире. Но не получилось здесь, теперь буду на чемпионате России делать", - добавил спортсмен.

Зимний чемпионат России пройдет в Москве с 15 по 17 февраля.

Акименко - серебряный призер чемпионата мира 2019 года в Дохе.