Первая ракетка России Александрова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 33-й на 32-ю строчку в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в австралийском Мельбурне (Gippsland Trophy), где со счетом 3:6, 6:7 (6:8) уступила Кайе Канепи из Эстонии. В активе 26-летней россиянки 1 900 очков.

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии - начался 8 февраля и завершится 21 февраля. В первом круге Александрова (29-й номер посева) встретится с итальянкой Мартиной Тревизан 9 февраля.

Рейтинг WTA от 8 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 965;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 580;

8 (9). Петра Квитова (Чехия) - 4 571;

9 (8). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;

32 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;

36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1680;

37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631;

39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630;

63 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1 114;

75 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 1 010;

97 (95). Варвара Грачева (Россия) - 816;

101 (101). Анастасия Потапова (Россия) - 771.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 8 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 8 715;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 965;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 429;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 480;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 345;

20 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 290.