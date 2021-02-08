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Australian Open

Теннисистка Потапова повторила лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере

Россиянка вышла во второй круг Australian Open, переиграв 26-ю ракетку мира Элисон Риске из США

ТАСС, 8 февраля. Россиянка Анастасия Потапова обыграла американку Элисон Риске в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. 19-летняя россиянка занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Риске идет на 26-й позиции, у нее был 24-й номер посева на турнире.

Лучшим результатом Потаповой на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Australian Open (2019, 2021), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019). 30-летняя Риске играла в четвертьфинале Уимблдона в 2019 году, на Открытом чемпионате Австралии она ни разу не проходила дальше четвертого круга (2020).

Во втором круге Потапова сыграет с венгеркой Тимеей Бабош (114-е место в рейтинге), попавшей на турнир через квалификацию.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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