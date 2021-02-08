Чемпионат Европы по санному спорту в 2022 году планируется провести в Швейцарии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат Европы по санному спорту 2022 года планируется провести в швейцарском Санкт-Морице. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

"Чемпионат Европы в 2022 году планируется провести в Санкт-Морице. Этот турнир состоится в преддверии Олимпиады в Пекине", - сказал Чудинов.

Точные даты соревнований будут утверждены Международной федерацией санного спорта позднее, когда будет сформировано расписание этапов Кубка мира на следующий сезон.

Швейцария принимала чемпионат Европы по санному спорту один раз, в 1954 году турнир проходил в Давосе. Предыдущее европейское первенство состоялось в январе 2021 года в латвийской Сигулде.

Санкт-Мориц был местом проведения заключительного этапа Кубка мира - 2020/21, завершившегося в воскресенье. В 2020 году на этой трассе были разыграны медали юношеских Олимпийских игр в санном спорте.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.