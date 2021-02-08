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Зимние олимпийские виды спорта

Российские скелетонисты в полном составе допущены до участия в чемпионате мира в Германии

Соревнования пройдут 11-13 февраля
Елена Никитина EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FILIP SINGER

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Команда России по скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус и в полном составе допущена до участия в чемпионате мира в германском Альтенберге. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

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"Команда успешно прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Все спортсмены допущены. Сегодня днем у нас пройдут первые официальные тренировки в рамках чемпионата мира", - сказал Алимов.

Соревнования по скелетону состоятся с 11 по 13 февраля. В первый день пройдут первые два заезда у мужчин и женщин, спустя сутки, после третьего и четвертого заездов, должны быть определены победители и призеры в личных гонках. 13 февраля будут разыграны медали в смешанном командном турнире у скелетонистов.

В состав сборной России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Алина Тарарыченкова, Никита Трегубов, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как победил на молодежном чемпионате мира.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2020 году также проходил в Альтенберге. Тогда сборная России не сумела завоевать ни одной награды. Европейское первенство по скелетону 2021 года состоялось 8 января в латвийской Сигулде. Первые места на том турнире заняли Никитина и Третьяков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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