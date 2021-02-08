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Australian Open

Грачева обыграла Блинкову и вышла во второй круг Australian Open

Во втором круге россиянка сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой

ТАСС, 8 февраля. Россиянка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7). 20-летняя Грачева занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 22-летняя Блинкова - 63-е. В 2019 году Грачева победила Блинкову в первом круге на турнире в Вашингтоне.

Во втором круге Грачева сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой (32-й номер посева), которая ранее в понедельник победила украинку Марту Костюк.

Это первая победа россиянки на Australian Open. Лучшим результатом Грачевой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2020), Блинковой - третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей, на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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