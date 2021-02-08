Теннисистка Савиных не сумела выйти во второй круг Australian Open

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Валерия Савиных уступила француженке Ализе Корне в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (10:7) в пользу 31-летней француженки. Россиянка занимает 228-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она попала на турнир через квалификацию. Корне располагается на 54-й позиции.

Лучшим результатом 29-летней Савиных на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2013). Корне ни разу не проходила дальше четвертого круга ни на одном турнире серии Большого шлема.

Во втором круге Корне сыграет с победительницей матча между американкой Энн Ли (69-е место в рейтинге) и китаянкой Чжан Шуай (35), имеющей 31-й номер посева на турнире.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).