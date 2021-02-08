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Пандемия COVID-19

Чернышенко: вакцинация приближает возвращение к насыщенному спортивному календарю

Вице-премьер отметил, что Россия является одной из лучших спортивных держав
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса способствует возвращению в России полноценного спортивного календаря. Такое мнение на презентации "Антологии российского спортивного движения" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Презентация антологии, посвященной выступлению отечественных спортсменов на Олимпийских играх, прошла в понедельник.

"Весь мир знает, что наша страна - одна из лучших спортивных держав, и нам есть чем похвастаться, - сказал Чернышенко. - Олимпиада [в Сочи] подарила нам новейшую спортивную инфраструктуру, Олимпийский парк, четыре горнолыжных курорта. Нынешняя вакцинация же все сильнее приближает момент возвращения к привычной жизни и к насыщенному спортивному календарю".

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19
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