Чернышенко: вакцинация приближает возвращение к насыщенному спортивному календарю

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса способствует возвращению в России полноценного спортивного календаря. Такое мнение на презентации "Антологии российского спортивного движения" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Презентация антологии, посвященной выступлению отечественных спортсменов на Олимпийских играх, прошла в понедельник.

"Весь мир знает, что наша страна - одна из лучших спортивных держав, и нам есть чем похвастаться, - сказал Чернышенко. - Олимпиада [в Сочи] подарила нам новейшую спортивную инфраструктуру, Олимпийский парк, четыре горнолыжных курорта. Нынешняя вакцинация же все сильнее приближает момент возвращения к привычной жизни и к насыщенному спортивному календарю".