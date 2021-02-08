Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции по версии газеты L'Equipe

ТАСС, 8 февраля. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в сборную 24-го тура чемпионата Франции по футболу по версии газеты L'Equipe. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание.

В воскресенье "Монако" обыграл на выезде "Ним" со счетом 4:3. В этой встрече Головин сделал хет-трик и отдал одну голевую передачу. Россиянин получил самую высокую оценку - 9 баллов.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел за клуб девять матчей в национальном чемпионате, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.

После 24 туров "Монако" с 48 очками занимает четвертое место в чемпионате Франции, на первом находится "Лилль" (54), на втором - "Лион" (52), на третьем - "Пари Сен-Жермен" (51).