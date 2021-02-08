Шишкарев рассказал о новой роли Трефилова в женской сборной России по гандболу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Евгений Трефилов займет должность тренера-консультанта в женской сборной России по гандболу, он не будет принимать участие в тренировочном процессе команды. Об этом журналистам рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Трефилов занимает должность тренера-консультанта, об этом дополнительно расскажут игрокам сборной. От опыта Евгения Васильевича никто не собирается отказываться, его участие в работе сборной заключается в совещаниях с тренерским штабом команды. Он наблюдает и не вмешивается в тренировочный процесс, подсказывает, но не на играх и тренировках, - отметил Шишкарев. - За рамками игр Евгений Васильевич и тренерский штаб могут общаться любое количество времени, хоть все оставшиеся часы".

"Наша первая задача - отобраться на Олимпийские игры, вторая - взобраться на пьедестал, говорю об этом заранее", - сказал Шишкарев.

Под руководством Трефилова женская сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр 2016 года.

"Главное, чтобы наши девушки обнулились, после победы на Олимпиаде наши звезды сияют так ярко, что, на мой взгляд, надо немного сбавить обороты. Надо сконцентрироваться на профессиональной работе, остальное - интернет, рекламные контракты, соцсети - все потом. В олимпийском цикле должно произойти обнуление всех наград, ведь чтобы выиграть, нужно быть голодным, злым и вновь желать победить", - сказал Шишкарев.