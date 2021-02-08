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Шведские хоккейные игры

Хоккеист Моисеев заменит Галимова в составе сборной России на этапе Евротура в Швеции

Герман Рубцов вызван в состав команды вместо Артура Каюмова
Данила Моисеев (слева) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Данила Моисеев (слева)
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Нападающий подольского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" Данила Моисеев заменит форварда казанского "Ак Барса" Артема Галимова в составе сборной России на третьем этапе Евротура - Шведских играх. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Форвард "Сочи" Герман Рубцов вызван в состав национальной команды вместо игрока ярославского "Локомотива" Артура Каюмова.

Моисеев в текущем сезоне КХЛ провел 50 матчей, в которых набрал 22 очка (7 шайб + 15 результативных передач), на счету Рубцова 45 игр и 11 очков (3+8).

Шведские игры состоятся в Мальмё с 11 по 14 февраля. В турнире примут участие сборные России, Чехии, Финляндии и Швеции.

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Шведские хоккейные игры
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