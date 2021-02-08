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Лига чемпионов

СМИ: матч плей-офф футбольной Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве

Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, перенос связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией

ТАСС, 8 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Челси" состоится в Варшаве. Об этом сообщает журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своем Twitter.

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Изначально первый матч противостояния должен был пройти в Мадриде 23 февраля, ответный - 17 марта в Лондоне. Перенос места проведения первой встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.

Также Палмери сообщает, что первый матч 1/16 финала плей-офф Лиги Европы между португальской "Бенфикой" и английским "Арсеналом" состоится в Риме, а встреча испанского "Реал Сосьедад" и английского "Манчестер Юнайтед" может пройти в Турине. Обе игры запланированы на 18 февраля.

В воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов между германским "Лейпцигом" и английским "Ливерпулем" в Будапешт по той же причине.

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