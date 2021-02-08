Два футболиста "Атлетико" заразились коронавирусом

ТАСС, 8 февраля. Тесты на коронавирусную инфекцию футболистов испанского "Атлетико" Эктора Эрреры и Тома Лемара дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Заразившиеся находятся на самоизоляции у себя дома.

"Атлетико" после 19 матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. Клуб опережает идущих следом "Барселону" и мадридский "Реал" на семь очков, сыграв на два матча меньше.

Ближайший матч подопечные Диего Симеоне проведут позднее понедельник дома против "Сельты". Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и английским "Челси" состоится 23 февраля.

Мексиканский полузащитник Эррера в текущем сезоне провел за "Атлетико" 13 матчей и не отметился результативными действиями. На счету французского полузащитника Лемара 24 матча, 2 гола и 4 голевые передачи.