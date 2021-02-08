Форвард команды НХЛ "Вашингтон" Кузнецов перенес коронавирус

"Евгений Кузнецов подтверждает, что у него были симптомы коронавируса. На вопрос, испугался ли он вообще, он ответил: "Нет, я из России", - написала Пелл.

ТАСС, 8 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов перенес заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает журналистка газеты Washington Post Саманта Пелл.

Ранее Кузнецов вместе с российскими одноклубниками Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым были отстранены на ряд матчей из-за того, что нарушили протоколы лиги о COVID-19.

"Вашинтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав в 12 матчах 15 очков. В следующем матче команда 10 февраля примет "Филадельфию".