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Форвард команды НХЛ "Вашингтон" Кузнецов перенес коронавирус

Ранее нападающий вместе с российскими одноклубниками Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым были отстранены на ряд матчей из-за того, что нарушили протоколы лиги о COVID-19

ТАСС, 8 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов перенес заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает журналистка газеты Washington Post Саманта Пелл.

"Евгений Кузнецов подтверждает, что у него были симптомы коронавируса. На вопрос, испугался ли он вообще, он ответил: "Нет, я из России", - написала Пелл.

Ранее Кузнецов вместе с российскими одноклубниками Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым были отстранены на ряд матчей из-за того, что нарушили протоколы лиги о COVID-19.

"Вашинтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав в 12 матчах 15 очков. В следующем матче команда 10 февраля примет "Филадельфию".

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