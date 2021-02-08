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Лига чемпионов

УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Манчестер Сити" в Будапешт

Решение принято в связи с запретом въезда в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса

ТАСС, 8 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха и английским "Манчестер Сити" в Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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До 17 февраля в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В воскресенье УЕФА постановил провести в Будапеште встречу между "Лейпцигом" и "Ливерпулем".

"УЕФА хотел бы поблагодарить "Боруссию" и "Манчестер Сити" за их тесное сотрудничество, а также Венгерскую федерацию футбола за помощь и согласие на проведение данного матча", - говорится в сообщении.

Встреча между "Боруссией" и "Манчестер Сити" состоится 24 февраля и начнется в 23:00 мск. Ответный матч запланирован на 16 марта.

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