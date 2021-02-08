Бывший руководитель пресс-службы "Лужников": медиаофицер Борисов имел авторитет в УЕФА

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Медиаофицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сергей Борисов имел весомый авторитет в организации и европейском футболе. Такое мнение ТАСС высказала бывший руководитель пресс-службы спорткомплекса "Лужники" Анжела Бирюкова.

В понедельник о кончине Борисова сообщила пресс-служба столичного "Локомотива".

"Он был в какой-то степени первым моим учителем, потому что я пришла работать в "Лужники" под его началом. Он очень многому меня научил и, можно так сказать, дал мне путевку в мир большого спорта, - сказала Бирюкова. - У него был авторитет в футболе, в том числе и в УЕФА, с которым он уже тогда сотрудничал, когда я пришла в "Лужники".

"С того времени он работал в УЕФА довольно продолжительный срок. Это говорит о том, какой это профессионал, как его уважали. Своей работой он это доказывал, у него многие учились, и я даже знала многих коллег из стран ближнего зарубежья, которые у него учились, были его ассистентами", - добавила она.

В качестве медиаофицера УЕФА Борисов работал на матчах еврокубков в России.