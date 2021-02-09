Финал Кубка мира по горнолыжному спорту для паралимпийцев на Сахалине отменен

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет принял решение об отмене проведения финала Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту, который должен был пройти на Сахалине с 21 февраля по 8 марта, из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Сахалине отменили финал Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту. Решение принял Международный паралимпийский комитет. Причина в пандемии коронавируса, которая повлияла на планы команд", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, данные соревнования "в этом году не будут проводиться ни в Сахалинской области, ни в любом другом месте".

Ранее министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков рассказывал ТАСС, что финал Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске с 21 февраля по 8 марта на склонах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Заявки на участие успели подать девять стран: Россия, Финляндия, Словакия, Италия, Швейцария, Австрия, Швеция, Румыния, США.

Этап Кубка мира

В феврале 2020 года на территории Сахалинской области проходил этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Тогда мероприятие собрало на одной площадке 40 спортсменов и их сопровождающих из 10 стран мира. В программе состязаний было заявлено пять дисциплин - гигантский слалом, слалом, супергигант, суперкомбинация, скоростной спуск. Самое большое количество золотых медалей оказалось в копилке сборной США - 10. На втором месте была сборная Франции (восемь), замкнула тройку лидеров сборная России с семью золотыми медалями. На организацию соревнований из бюджета Сахалинской области было выделено 48,5 млн рублей.

Этап Кубка мира прошел на высоком уровне. Мероприятие получило положительные оценки Международного паралимпийского комитета, Паралимпийского комитета России, а также судей, тренеров и участвовавших спортсменов.

Кубок мира - один из крупнейших стартов для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. По масштабу он уступает только мировым чемпионатам и Паралимпийским играм. Мероприятие проводилось в России всего дважды - в 2013 году состоялся этап Кубка мира в Сочи, а спустя 7 лет эстафету принял Сахалин, как регион, который обладает горнолыжной инфраструктурой, позволяющей проводить соревнования мирового уровня. Для Сахалинской области это была самая крупная спортивная заявка.