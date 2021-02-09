Карен Хачанов пробился во второй круг Australian Open

ТАСС, 9 февраля. Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Александра Вукича в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 24-летнего россиянина. В следующем круге Хачанов, посеянный на турнире под 19-м номером, встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Хачанов располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема он доходил до четвертьфинала, а на двух прошлых розыгрышах Australian Open - до третьего круга соревнований.

24-летний Вукич занимает 196-е место в мировой классификации, он ни разу не проходил первый круг на турнирах серии Большого шлема.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).