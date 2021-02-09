Варламов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 9 февраля. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь отразил все 30 бросков в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:0) и в третий раз в сезоне сделал шатаут.

Первыми звездами были признаны Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", продлившие в матче с "Оттавой" (3:1) результативные серии до 10 игр.

Третьей звездой стал форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, который в матче с "Ванкувером" (3:1) продлил серию игр с заброшенными шайбами до восьми.