Биатлонист Логинов выйдет на старт спринта на чемпионате мира в майке золотого цвета

ТАСС, 9 февраля. Биатлонисты, которые будут защищать свой титул на определенной дистанции на предстоящем чемпионате мира в Словении, выйдут на старт в специальных майках золотого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Это произойдет впервые в истории чемпионатов мира. "Они (майки) дадут понять болельщикам, кто является действующим чемпионом в соответствующем соревновании", - говорится в сообщении.

Россиянин Александр Логинов на чемпионате мира 2020 года победил в спринте.

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства. На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды Союза биатлонистов России, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Спринтерская гонка у мужчин пройдет 12 февраля.