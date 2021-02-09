Очередное тестирование не выявило случаев COVID-19 среди российских биатлонистов перед ЧМ

ТАСС, 9 февраля. Российские биатлонисты прошли очередное плановое тестирование на коронавирус перед стартом чемпионата мира, которое не выявило случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Вечером в понедельник команда в полном составе сдала тест на коронавирус. Сейчас пришли результаты, у всех - отрицательные. Продолжаем готовиться к старту чемпионата мира", - заявил главный тренер сборной Валерий Польховский.

Результаты тестов, сданных 5 февраля, также были отрицательными. "Четырьмя днями ранее пройти тесты было необходимо для того, чтобы получить аккредитацию, их организовывал СБР, - отметил Польховский. - Сейчас команда сдала тесты уже как участница чемпионата мира, эти тесты организует Международный союз биатлонистов (IBU)".

В состав российской команды на чемпионат мира вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства. На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды СБР, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.