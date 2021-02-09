Стадион "Камп Ноу" может стать центром массовой вакцинации от коронавируса

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Власти испанской Каталонии могут задействовать храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в региональной столице или стадион футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу" для проведения массовой вакцинации от нового коронавируса. Об этом заявил во вторник секретарь по вопросам общественного здравоохранения при правительстве региона Жозеп Мария Аргимон.

"Мы уже вступили в контакт с "Барселоной", - отметил он в интервью радиостанции Catalunya Radio. - Нас интересуют знакомые места". "Мне бы хотелось иметь возможность делать прививки в Саграда Фамилия", - добавил Аргимон, уточнив, что "пока речь идет лишь о желании".

Департамент здравоохранения Каталонии хочет подготовить арену к соответствующим медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцины будут в массовом количестве доставлены в Барселону. Департамент планирует получить возможность как можно быстрее вакцинировать большую часть населения, для этого нужны просторные площадки на открытом воздухе, имеющие легкий доступ для населения.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. Сейчас в королевстве используются три препарата: консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, Оксфордского университета и компании AstraZeneca. К настоящему моменту в 47-миллионной стране было сделано более 2,1 млн прививок от COVID-19.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 2,98 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 62,3 тыс. человек. Ранее власти страны заверяли, что к началу лету рассчитывают привить до 20 млн человек.