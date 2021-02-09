Этап Кубка России по горнолыжному спорту в Приэльбрусье перенесен на день из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Старт этапа Кубка России по горнолыжному спорту в Приэльбрусье отложен на день из-за плохих погодных условий. У подножия Эльбруса сильный ветер, снегопад и плохая видимость, сообщил во вторник журналистам исполнительный директор и вице-президент Федерации горнолыжного спорта России Валерий Цыганов.

Изначально этап, в рамках которого пройдут соревнования по слалому и слалом-гиганту, должен был начаться во вторник.

"Главным приоритетом в любом случае является здоровье и жизнь наших спортсменов, проводить соревнования в таких условиях нельзя, - сказал Цыганов. - Погода, к сожалению, очень суровая - сильный ветер, снегопад, отсутствие видимости, жюри соревнований приняло решение об их отмене сегодня. По программе запланировано четыре дня, это два специальных слолома, завтра соревнования, я надеюсь, при соответствующей погоде состоятся, мы войдем в график и выполним всю необходимую программу".

Он уточнил, что для участия в соревнованиях в Приэльбрусье собрались 80 спортсменов из 15 регионов страны - от Мурманской области до Камчатки. В понедельник в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии распространили экстренное предупреждение о сильном ветре до 30-32 м/с и лавинной опасности в горах республики.