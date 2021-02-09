Биатлонист Халили рассказал о новой тренировочной форме команды на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Карим Халили рассказал о новой тренировочной форме команды на чемпионате мира, которую она должна использовать в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в соцсетях флаг страны

Российские биатлонисты на чемпионате мира будут соревноваться в новых спортивных комбинезонах, на них будет отсутствовать национальная символика, чего требуют санкции WADA. Тренировочную форму команда уже получила, соревновательная должна поступить во вторник, за день до старта чемпионата мира.

"Примерно тот же дизайн, только немного другая расцветка: вместо красного цвета - черный, - сказал Халили ТАСС о тренировочной форме. - Материал абсолютно тот же, отличается только расцветка".

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции WADA предусматривают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.