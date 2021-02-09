Матч 1/16 финала Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в Турине

ТАСС, 9 февраля. Встреча первого раунда плей-офф Лиги Европы между испанским клубом "Реал Сосьедад" и английским "Манчестер Юнайтед" состоится в итальянском Турине из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба манчестерского клуба.

Изначально игра должна была пройти в испанском Сан-Себастьяне. Перенос места проведения встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.

Матч в Турине пройдет 18 февраля. Ответная игра состоится в Англии 25 февраля.