Баскетболист "Миннесоты" Бизли приговорен к 120 дням общественных работ за угрозы насилия

ТАСС, 9 февраля. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота" Малик Бизли приговорен к четырем месяцам работ в исправительном учреждении округа Хеннепин (США, штат Миннесота). Об этом в своем "Твиттере" сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на адвоката Бизли Стива Хейни.

Следствие установило, что в сентябре он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку. Кроме того, после обыска в доме баскетболиста было обнаружено 835 граммов марихуаны, а игрока арестовали на несколько часов.