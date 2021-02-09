Баскетболист "Миннесоты" Бизли приговорен к 120 дням общественных работ за угрозы насилия

ТАСС, 9 февраля. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота" Малик Бизли приговорен к четырем месяцам работ в исправительном учреждении округа Хеннепин (США, штат Миннесота). Об этом в своем "Твиттере" сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на адвоката Бизли Стива Хейни.
Следствие установило, что в сентябре он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку. Кроме того, после обыска в доме баскетболиста было обнаружено 835 граммов марихуаны, а игрока арестовали на несколько часов.
Timberwolves guard Malik Beasley was sentenced today to 120 days in the Hennepin County Workhouse with work release and home confinement option — to be served at end of the season, stemming from charges via October arrest, per his attorney Steve Haney. pic.twitter.com/PeQqCuGFYK— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2021
Бизли признан виновным в угрозе применения насилия. Обвинения в хранении марихуаны сняты, поскольку у супруги 24-летнего игрока было разрешение на ее употребление в медицинских целях. Отбывать наказание с возможностью домашнего ареста Бизли будет по окончании нынешнего сезона, который завершится в июле.
Бизли был задрафтован "Денвером" под общим 19-м номером в 2016 году. За "Миннесоту" защитник выступает с февраля 2020 года.