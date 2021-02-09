Матч НХЛ "Вашингтон" - "Филадельфия" перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 9 февраля. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Филадельфией" перенесена из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра должна была пройти в ночь на среду. Новая дата матча станет известна позднее.

Отмечается, что в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги по COVID-19, внесли второго хоккеиста "Филадельфии", первым в воскресенье стал Трэвис Санхейм. После этого медицинские эксперты НХЛ в срочном порядке приняли решение протестировать на коронавирус всех хоккеистов, тренеров и сотрудников "Филадельфии". Все тесты оказались отрицательными, в результате лига дала разрешение на проведение матча с "Вашингтоном", который состоялся в ночь на понедельник. Победу со счетом 7:4 одержала "Филадельфия", капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 4 (2 гола + 2 передачи) очка.

В составе "Филадельфии" выступает российский защитник Иван Проворов.

На данный момент несколько команд лиги не проводят матчи из-за того, что группы хоккеистов оказались в протоколе лиги по коронавирусу. В ночь на вторник стало известно об очередном переносе игр с участием "Нью-Джерси", "Баффало" и "Миннесоты".