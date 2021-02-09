В первом этапе фестиваля "Футбол в школе" приняли участие около 177 тыс. человек

ТАСС, 9 февраля. Российский футбольный союз (РФС), Министерство просвещения России и Российское движение школьников утвердили итоги первого этапа всероссийского фестиваля "Футбол в школе". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Фестиваль прошел в 51 субъекте России. Общее количество участников составило около 177 тыс. человек. Второй этап фестиваля пройдет с 22 марта по 22 мая.

Ранее РФС в рамках комплексного стратегического проекта "Футбол в школе", частью которого является фестиваль, согласовал с Министерством просвещения России рабочую программу учебного предмета "Физическая культура" (модуль "футбол") для образовательных организаций.