Вратарь "Рейнджерс" Георгиев объяснил эмоциями стычку с Деанджело и пожелал ему удачи

ТАСС, 10 февраля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев хочет оставить позади конфликт с защитником Тони Деанджело. В беседе с изданием New York Post он пожелал удачи бывшему партнеру по команде.

"Я не хочу зацикливаться на том, что случилось. Просто хочу оставить это позади. Бывает, что эмоции захлестывают, это все, что я могу сказать. Желаю Тони всего наилучшего", - сказал Георгиев.

31 января после поражения от "Питтсбурга" (4:5, в овертайме) в подтрибунном помещении Деанджело критически высказался об игре Георгиева в матче, конфликт перетек в стычку, но хоккеистов быстро разняли одноклубники. После этого руководство "Рейнджерс" приняло решение выставить на драфт отказов самого результативного защитника команды прошлого сезона.

В ночь на четверг Георгиев проведет первый матч после инцидента. До этого на протяжении трех игр место в воротах занимал Игорь Шестеркин.

10 февраля Георгиеву исполнилось 25 лет. Вратарь выступает за "Рейнджерс" с 2017 года. В текущем сезоне провел четыре матча из 11, в которых отражал в среднем 88,6% бросков. Клуб занимает последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона с 10 очками в 11 играх.