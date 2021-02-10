Хабиб Нурмагомедов не исключил проведения схватки по грэпплингу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может провести схватку по грэпплингу. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

"Это может вызвать какой-то ажиотаж, - сказал Нурмагомедов. - Это может собрать хорошую аудиторию, привлечь внимание к лиге. Но пока таких планов нет, потому что график очень плотный. Но по контракту я могу бороться, тут проблем нет".

Нурмагомедов в октябре прошлого года завершил карьеру в ММА. При этом он до сих пор является чемпионом UFC в легком весе.