Шайба Дадонова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

Команды провели второй матч за два дня, в первой игре "Эдмонтон" также был сильнее - 3:1, а единственную шайбу в составе "Сенаторз" забросил Дадонов. На его счету теперь три гола в 14 матчах сезона. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев отметился результативной передачей.

ТАСС, 10 февраля. . "Оттава" дома проиграла "Эдмонтону" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбы забросили защитники Дарнелл Нёрс (5-я минута), Эван Бушар (18), Тайсон Бэрри (24). У проигравших отличились Коннор Браун (1) и Евгений Дадонов (42).

Лучшие бомбардиры чемпионата нападающие "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не отметились результативными действиями. В последний раз до этого команда одерживала победу без очков этих игроков в ноябре 2017 года.

В таблице Северного дивизиона "Эдмонтон" занимает третье место с 16 очками в 15 матчах, "Оттава" идет на последнем, седьмом месте с 5 очками после 15 игр.

В другом матче дня "Флорида" на своем льду победила "Детройт" со счетом 2:1. Хоккеисты гостей распечатали Сергея Бобровского уже на четвертой минуте, после чего российский голкипер был надежен и больше не пропустил, отразив 31 бросок и став в итоге второй звездой встречи. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников очков не набрал.