Патрик Марло вышел на третье место по числу матчей в НХЛ

Игра против "Лос-Анджелеса" в ночь на среду стала для 41-летнего хоккеиста 1734-й в карьере. Он обошел чеха Яромира Ягра. Больше матчей провели только канадцы Марк Мессье (1 756) и Горди Хоу (1 767).

Марло был выбран "Сан-Хосе" на драфте 1997 года под вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 189 очков (50-е место в истории), забросив 562 шайбы (25-е место). Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета "Сан-Хосе" - с 2017 по 2019 год играл за "Торонто", концовку прошлого сезона провел в "Питтсбурге". Канадец - рекордсмен "Сан-Хосе" по числу голов и очков. Дважды номинировался на премию "Леди Бинг Трофи", которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной Канады он выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.