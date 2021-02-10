{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Патрик Марло вышел на третье место по числу матчей в НХЛ

В ночь на среду он провел игру под номером 1 734, больше только у Марка Мессье и Горди Хоу
Патрик Марло AP Photo/Jim Mone
Описание
Патрик Марло
© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 10 февраля. Канадский нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло вышел на чистое третье место по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра против "Лос-Анджелеса" в ночь на среду стала для 41-летнего хоккеиста 1734-й в карьере. Он обошел чеха Яромира Ягра. Больше матчей провели только канадцы Марк Мессье (1 756) и Горди Хоу (1 767).

Марло был выбран "Сан-Хосе" на драфте 1997 года под вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 189 очков (50-е место в истории), забросив 562 шайбы (25-е место). Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета "Сан-Хосе" - с 2017 по 2019 год играл за "Торонто", концовку прошлого сезона провел в "Питтсбурге". Канадец - рекордсмен "Сан-Хосе" по числу голов и очков. Дважды номинировался на премию "Леди Бинг Трофи", которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной Канады он выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.

Теги
НХЛ
Олимпиада в Токио
СМИ: почти 100 волонтеров отказались от работы на ОИ в Токио из-за слов главы оргкомитета
В префектуре Фукусима, где в марте должна начаться эстафета олимпийского огня, один из участников также отказался от забега на фоне слов Ёсиро Мори
Читать полностью