Власти Канады освободят олимпийцев от ограничений на поездки на фоне пандемии

ОТТАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Канадские власти согласились освободить 750 канадских олимпийцев и паралимпийцев, а также их вспомогательный персонал, от ряда ограничений на поездки за пределы Канады на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила радиостанция "Радио Канада" со ссылкой на министра по канадскому наследию Стивена Гилбо.

По словам чиновника, принципиальное соглашение достигнуто со всеми спортивными федерациями, которые будут участвовать в Играх. Подробности будут объявлены в ближайшее время. По данным источников радиостанции, речь идет, в частности, об освобождении спортсменов от оплаты так называемых карантинных расходов при возвращении в Канаду.

Все прибывающие в Канаду пассажиры по прибытии должны сдать тест на коронавирус в аэропорту, после чего за свой счет не менее трех дней ждать результатов в специальном отеле. После получения результатов они обязаны завершить положенный для всех приезжих 14-дневный карантин дома даже в случае отрицательного теста. Эта процедура обходится примерно в 2 тыс. долларов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.