Национальное фитнес-сообщество предложило РФС внедрять методики фитнеса в детсадах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество направило письмо президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с предложением о внедрении методик детского фитнеса. Об этом сообщила в среду ТАСС глава сообщества Елена Силина.

Как сообщалось ранее, РФС при содействии Минспорта РФ заключил 66 соглашений по развитию футбола в регионах. В рамках развития массового футбола планируется уже в детских садах проводить 30-минутные уроки футбола, а в школах - третий урок физкультуры на базе футбола, развивать систему турниров среди высших учебных заведений. Минимальное количество занимающихся футболом к 2025 году должно составлять 6 млн человек.

"Фитнес-сообщество работает с детьми начиная с грудничкового возраста. Программы разработаны научными организациями, экспертами-практиками и зарекомендовали себя на российском рынке фитнес-услуг. С Российским футбольным союзом мы готовы аккумулировать совместный опыт: внедрять методики для детских садов, развивать секции футбола на территории многофункциональных фитнес-клубов, совместно с профессионалами определять будущих звезд российского футбола из числа детей, занимающихся детским фитнесом", - сказала Силина, комментируя изложенное в письме предложение.

Она отметила, что детский фитнес "в равной степени развивает все физические качества: силу, гибкость, выносливость, координацию, повышает сопротивляемость к инфекциям, что в эпоху пандемии коронавируса актуально как никогда". При этом, по ее словам, используются способы, оборудование и методы тренировок, делающие физкультурно-оздоровительную деятельность интересной для детей.

Силина напомнила, что Национальное фитнес-сообщество много лет официально сотрудничает с Минспортом РФ и одним из его приоритетных направлений является организация мероприятий по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию осознанного отношения к здоровью и активному образу жизни населения различных возрастных групп, а также созданию благоприятных условий для ведения здорового образа жизни. За 12 лет своей деятельности сообщество осуществило 15 крупномасштабных федеральных проектов, направленных на укрепление здоровья россиян.

Силина также рассказала о ряде успешных проектов по приобщению детей к здоровому образу жизни. Так, на базе одного из фитнес-центров группы компаний "Фитнес Холдинг" создана "Детская академия спорта". Это пространство площадью 600 кв. метров включает в себя батутный и гимнастический залы, зал для художественной гимнастики, детский городок, а также футбольную арену с искусственной травой. А международная компания Les Mills разработала для детей 2-6 лет программы группового фитнеса, которые развивают у детей двигательные навыки через музыку, ролевые игры, командный дух.

О сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 700 фитнес-клубов из 77 регионов России, 7 профессиональных образовательных учреждений, 4 ассоциации, 3 федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций.