Самсонова во втором круге Australian Open проиграла финалистке прошлого розыгрыша Мугурусе

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Мугурусы. Самсонова занимает 130-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 22-летняя россиянка впервые в карьере играла во втором раунде турнира серии Большого шлема. Финалистка прошлогоднего розыгрыша Australian Open Мугуруса располагается на 14-й позиции в мировом рейтинге. В первом раунде она выбила из турнира россиянку Маргариту Гаспарян.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).