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Australian Open

Самсонова во втором круге Australian Open проиграла финалистке прошлого розыгрыша Мугурусе

22-летняя россиянка впервые в карьере играла во втором раунде турнира серии Большого шлема

ТАСС, 10 февраля. Россиянка Людмила Самсонова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Мугурусы. Самсонова занимает 130-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 22-летняя россиянка впервые в карьере играла во втором раунде турнира серии Большого шлема. Финалистка прошлогоднего розыгрыша Australian Open Мугуруса располагается на 14-й позиции в мировом рейтинге. В первом раунде она выбила из турнира россиянку Маргариту Гаспарян.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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