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Олимпиада в Токио

Исполнительный совет оргкомитета Игр в Токио обсудит 12 февраля высказывания Мори

Главы оргкомитета оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Исполнительный совет организационного комитета Олимпиады в Токио соберется на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию вокруг главы организации Ёсиро Мори, который оказался в центре скандала из-за своих сексистских высказываний. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении оргкомитета "Токио-2020".

Отмечается, что заседание пройдет 12 февраля, в его повестку также войдут вопросы гендерного равенства.

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Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако дал понять, что в отставку не собирается.

Главу оргкомитета уже осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Игр, включая Toyota. Оппозиционные партии Японии также намерены совместно требовать от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с отставкой Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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