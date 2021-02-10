В Орловской области планируют построить 17 футбольных полей к 2024 году

ТАСС, 10 февраля. Министерство спорта Российской федерации, правительство Орловской области, Российский футбольный союз (РФС) и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

К 2024 году на территории региона планируется постройка 50 инфраструктурных объектов. Также в регионе будут организованы новые турниры и открыты пять отделений по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек, спортивная школа олимпийского резерва "Русичи" получит статус "Региональный центр РФС". Одному из ведущих учреждений области, которое перейдет под управление РЦ РФС, будет присвоен статус "Детский футбольный центр". Согласно планам сторон, к 2024 году вершиной региональной пирамиды подготовки резерва должна стать профессиональная команда, а число воспитанников областных спортивных школ в профессиональных клубах России увеличится более чем в 2 раза, также в регионе появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, в том числе первые в области судьи всероссийской категории.

"К 2024 году мы планируем построить в различных районах области 2 манежа, 17 полноразмерных полей и 30 мини-футбольных площадок, которые сделают футбол в регионе еще более популярным и доступным для его жителей, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Орловской области и выявлению перспективных спортсменов".

"В регионе будут организованы соревнования среди ветеранов, учащихся общеобразовательных школ, колледжей и университетов, появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, - сказал президент РФС Александр Дюков. - Вместе с корпоративными и другими любительскими лигами они будут развиваться под эгидой областной федерации футбола".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.