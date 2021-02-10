Клим Костин признан лучшим нападающим и новичком прошедшей недели в КХЛ

ТАСС, 10 февраля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала игрока омского "Авангарда" Клима Костина лучшим новичком и нападающим 21-й недели регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Вместе с командой 21-летний Костин одержал три победы в трех матчах и набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач). Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5". Он нанес семь бросков по воротам соперников, совершил 13 силовых приемов, заблокировал один бросок.

Лучшим вратарем в 18-й раз в карьере был признан Василий Кошечкин из магнитогорского "Металлурга", одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну "на ноль". Кошечкин отразил 97,5% бросков по своим ворота, коэффициент надежности составил 1,00.

Лучшим защитником недели стал чешский хоккеист подольского "Витязя" Якуб Ержабек. Команда одержала две победы в трех встречах, а Ержабек набрал 4 (1+3) очка и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4". Защитник нанес девять бросков по воротам соперника и совершил два силовых приема.