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Массовый спорт

Матыцин: в эксплуатацию за 2020 год было введено 135 спортивных объектов

В этом году строительство ведется на 174 объектах, 120 будут введены в эксплуатацию
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. По итогам 2020 года в России было введено в эксплуатацию 135 спортивных объектов. Об этом в среду заявил министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"По итогам 2020 года введено в эксплуатацию 135 объектов спорта, - сказал министр. - Планировали больше, но 37 объектов, которые находятся в финальной стадии строительства, из-за пандемии пришлось перенести на 2021 год. Главным направлением для обеспечения доступности спортивной инфраструктуры мы видим ее совершенствование. И в этом отношении программа министерства рассчитана как на строительство крупных спортивных объектов, так и легковозводимых спортивных объектов открытого типа".

"Дополнительно важным считаю взаимодействие с партией "Единая Россия" по строительству легковозводимых конструкций открытого типа, спортплощадок - в этом году будет построено более 100 площадок в 78 регионах страны на общую сумму 2 млрд рублей, - продолжил Матыцин. - Важно, что активисты партии и население сами определяют местоположение и контролируют ход строительства. Важным считаем, что большинство этих объектов вводится на сельских территориях, мы видим их большой потенциал, это не экономически затратные объекты, но они дают максимально положительный социальный эффект".

Он также сообщил, что в 2021 году строительство ведется на 174 объектах, 120 будут введены в эксплуатацию.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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