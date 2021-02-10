Баскетболисты УНИКСа обыграли "Зенит" в матче лидеров Единой лиги ВТБ

ТАСС, 10 февраля. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл дома петербургский "Зенит" со счетом 59:58 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в "Баскет-Холле" в присутствии 2823 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джордан Морган, сделавший дабл-дабл (18 очков + 12 подборов).

Этот матч стал самым малорезультативным в текущем сезоне. До этого игрой с наименьшим количеством очков была встреча между УНИКСом и польским клубом "Зелена Гура", которая состоялась в январе (65:64).

УНИКС сократил отрыв от петербуржцев в таблице Единой лиги ВТБ. "Зенит" лидирует с 14 победами в 16 матчах. УНИКС идет вторым, выиграв 13 из 17 встреч.

В следующем матче Единой лиги ВТБ УНИКС 27 февраля примет "Нижний Новгород", "Зенит" 13 февраля встретится в гостях с ЦСКА.

В другом матче дня армейцы обыграли в гостях красноярский "Енисей" (91:80), прервав четырехматчевую серию поражений в различных турнирах. Столичный клуб занимает третью строчку с 11 победами в 15 встречах.